HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Ungkap Rahasia Rupiah Kembali Menguat

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:51 WIB
Gubernur BI Ungkap Rahasia Rupiah Kembali Menguat
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ungkap jurus stabilkan nilai rupiah. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tengah memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth).

 BACA JUGA:

"Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI terus memperkuat kebijakan moneter untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global terhadap stabiltas nilai Rupiah," kata Perry dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Setelah mempertahankan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap sebesar 5,75% selama triwulan III- 2023, BI pada RDG bulan Oktober 2023 menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.

"Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran," ungkap Perry.

 BACA JUGA:

Kebijakan suku bunga tersebut didukung oleh penguatan stabilisasi nilai Rupiah melalui sejumlah cara.

Halaman:
1 2
