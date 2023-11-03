Daftar Pahlawan yang Ada di Uang Rupiah Dulu hingga Terbaru

Daftar Pahlawan yang ada di uang Rupiah. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Hari Pahlawan Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November.

Adapun Indonesia telah melakukan berbagai cara aga nama para pahlawan Indonesia yang telah gugur akibat memperjuangkan kemerdekaan tetap dikenang. Salah satu caranya yakni dengan mengenalnya lewat mata uang Rupiah.

BACA JUGA:

Selain itu, memperkenalkan melalui rupiah juga sebagai bentuk rasa hormat dan apresiasi dari negara untuk para pahlawan.

Penting bagi setiap kalangan masyarakat khususnya anak muda untuk mengetahui nama pahlawan yang ada di mata uang Rupiah.

Dengan melakukan hal tersebut maka bisa meningkatkan pengetahuan sejarah dan menumbuhkan jiwa nasionalisme untuk anak muda.

Berikut daftar nama pahlawan di uang Rupiah, Jumat (3/11/2023):

BACA JUGA:

1. Ki Hajar Dewantara uang kertas pecahan Rp20.000 tahun emisi 1998