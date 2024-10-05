Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |08:01 WIB
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
Cara mendapatkan saldo DANA gratis (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Inilah cara mendapatkan saldo DANA gratis sebesar Rp200.000 setiap hari dengan langkah sederhana. Layanan dompet digital seperti DANA semakin populer di tengah perkembangan teknologi di Indonesia. Banyak pengguna yang tertarik untuk mendapatkan saldo gratis setiap hari melalui berbagai cara.

Berikut tiga cara untuk mendapatkan saldo DANA gratis yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Promo Resmi dari DANA

DANA seringkali menawarkan berbagai promo menarik, meskipun sebagian besar lebih fokus pada cashback atau diskon daripada memberikan saldo gratis secara langsung. Agar tidak melewatkan kesempatan, pastikan untuk:

- Pantau Bagian Promo: Selalu cek bagian promo di aplikasi DANA agar mendapatkan informasi terbaru tentang penawaran menarik.

- Manfaatkan Cashback: Lakukan transaksi di merchant yang bekerja sama dengan DANA untuk mendapatkan cashback yang bisa menambah saldo secara otomatis.

2. Fitur DANA Kaget

DANA juga memiliki fitur "DANA Kaget" yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan saldo gratis melalui link yang dibagikan di media sosial atau grup chat. Namun, perlu diingat bahwa link ini memiliki batas waktu klaim, jadi segera manfaatkan saat mendapatkannya.

3. Aplikasi Penghasil Uang yang Aman

Terdapat aplikasi tertentu yang dapat menghasilkan saldo DANA setelah pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti mengisi survei atau berbelanja di merchant tertentu:

- Platform Survei Online: Beberapa platform menawarkan saldo DANA setelah menyelesaikan survei.

- Aplikasi Cashback: Beberapa aplikasi memberikan pengembalian dana dalam bentuk saldo DANA setelah berbelanja.

- Waspadai Penipuan "Saldo DANA Gratis"

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059175/5-aplikasi-penghasil-saldo-dana-gratis-y9KZqMov8d.jpeg
5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement