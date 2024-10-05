Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari

JAKARTA – Inilah cara mendapatkan saldo DANA gratis sebesar Rp200.000 setiap hari dengan langkah sederhana. Layanan dompet digital seperti DANA semakin populer di tengah perkembangan teknologi di Indonesia. Banyak pengguna yang tertarik untuk mendapatkan saldo gratis setiap hari melalui berbagai cara.

Berikut tiga cara untuk mendapatkan saldo DANA gratis yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Promo Resmi dari DANA

DANA seringkali menawarkan berbagai promo menarik, meskipun sebagian besar lebih fokus pada cashback atau diskon daripada memberikan saldo gratis secara langsung. Agar tidak melewatkan kesempatan, pastikan untuk:

- Pantau Bagian Promo: Selalu cek bagian promo di aplikasi DANA agar mendapatkan informasi terbaru tentang penawaran menarik.

- Manfaatkan Cashback: Lakukan transaksi di merchant yang bekerja sama dengan DANA untuk mendapatkan cashback yang bisa menambah saldo secara otomatis.

2. Fitur DANA Kaget

DANA juga memiliki fitur "DANA Kaget" yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan saldo gratis melalui link yang dibagikan di media sosial atau grup chat. Namun, perlu diingat bahwa link ini memiliki batas waktu klaim, jadi segera manfaatkan saat mendapatkannya.

3. Aplikasi Penghasil Uang yang Aman

Terdapat aplikasi tertentu yang dapat menghasilkan saldo DANA setelah pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti mengisi survei atau berbelanja di merchant tertentu:

- Platform Survei Online: Beberapa platform menawarkan saldo DANA setelah menyelesaikan survei.

- Aplikasi Cashback: Beberapa aplikasi memberikan pengembalian dana dalam bentuk saldo DANA setelah berbelanja.

- Waspadai Penipuan "Saldo DANA Gratis"