Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenang sosok Ekonom Faisal Basri. Dia pun mengungkap kesedihannya atas kepergian ekonom senior Faisal Basri hari ini, Kamis (5/92024).

Menurut Mentan Amran, Faisal merupakan sosok kritis namun terukur dalam memberi koreksi.

"Usai shalat subuh saya kaget mendengar beliau berpulang. Saya mengucapkan duka cita yang mendalam dan mendoakan agar almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanallahu Wa ta'alla," ungkap Mentan.

"Yang saya ingat beliau selalu memberikan pandangannya dan memberikan kritik yang sangat positif. Itulah idealisme yang selalu dipegang. Saya benar-benar kehilangan," lanjutnya.

Mentan menyampaikan bahwa almarhum adalah sahabat sejati yang selama hidupnya memiliki pengabdian luar biasa terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Meskipun dirinya pernah menjadi sasaran kritik Faisal, namun kritik tersebut dinilai Amran merupakan kritik yang membangun.