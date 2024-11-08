Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |21:19 WIB
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
Cara cairkan limit gopay later ke rekening (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cairkan limit Gopay Paylater ke rekening. Anda hanya memerlukan beberapa cara untuk bisa mencairkan limit. Namun, Anda juga memerlukan untuk mengunduh beberapa pilihan aplikasi pendukung.

Gopay Paylater merupakan salah satu fitur dari Gojek dan bukan sebuah pinjaman online (Pinjol) yang berbahaya. Anda bisa menggunakan fitur ini untuk membeli apa saja dan membayarnya nanti.

Salah satu cara untuk bisa mencairkan limit Anda ke rekening di bank bisa melalui QRIS. Anda bisa membuat QRIS terlebih dahulu melalui aplikasi Bank Neo Business.

Berikut Okezone rangkum, cara cairkan limit Gopay Paylater ke rekening dengan cara memakai QRIS, Jumat (8/11/2024).

- Buat QRIS untuk usaha di Aplikasi Neo Business.

- Isi formulir pendaftaran untuk membuat QRIS.

- Klik jenis usaha offline.

- Masukan beberapa data usaha Anda.

- Tunggu proses verifikasi.

- Jika sudah berhasil, download QRIS Anda dan cetak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
