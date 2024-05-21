9 Game Penghasil Saldo Gopay Terbaru 2024

JAKARTA - 9 game penghasil saldo gopay terbaru 2024 yang bisa dimainkan untuk tambahan keuangan sehari-hari. Game ini berhadiah uang yang bisa diperoleh dalam bentuk saldo gopay crypto, saldo dana, saldo paypal, ataupun langsung masuk ke rekening juga.

Game penghasil uang ini dapat membantu untuk menambah penghasilan dengan cepat. Dengan mengumpulkan koin yang banyak hadiah dapat ditukarkan langsung ke saldo gopay.

Melalui pencarian okezone, Berikut 9 game penghasil saldo gopay terbaru 2024.

1. Hago

Hago merupakan salah satu game penghasil uang yang cukup ramai diminati. Di Playstore game ini berhasil menarik perhatian lebih dari 100 juta pengguna dengan rating 4,2. Game ini memiliki banyak sub mini game yang beragam dan dapat terhubung dengan pemain pemain lain dari seluruh dunia. Pemenang dari setiap game akan mendapatkan koin yang dapat ditukar dengan uang saldo atau pulsa.

2. Clip Clap

Clip Clap menjadi game penghasil uang berikutnya. Setiap penggunanya hanya perlu untuk menonton video ataupun memainkan game yang ada di dalamnya. Dengan begitu nantinya pengguna dapat menarik saldo.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Lewat Gopay

3. Mager

Mager merupakan platform yang menyediakan berbagai permainan di dalamnya. Semakin sering bermain dan memenangkannya, setiap player akan mendapat sejumlah poin. Poin ini nantinya akan dapat ditukar menjadi pulsa ataupun e-money seperti OVO, Gopay dan lain sebagainya.

4. TopRich

Top Rich merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai jenis permainan di dalamnya. Agar bisa mendapatkan uang, setiap player harus menyelesaikan beberapa tugas terlebih dahulu dan banyak memainkan permainan yang tersedia. Selain itu, untuk mendapat lebih banyak uang, setiap player juga bisa mengundang orang lain.

5. Island King Pro

Island King merupakan game penghasil uang yang memiliki tema yang unik. Jika pada game sebelumnya berbentuk mini games sederhana, pada game ini pemain harus membangun mengembangkan sebuah pulau.