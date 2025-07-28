Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen

Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen. (Foto :Okezone.com/Instagram)

JAKARTA – Bisnis dan kekayaan Nikita Willy yang belanja thrifting di Pasar Senen. Meski dikenal sebagai artis tajir melintir dengan berbagai lini bisnis dan kekayaan fantastis, Nikita Willy justru mencuri perhatian publik saat terlihat berbelanja pakaian bekas alias thrifting di Pasar Senen, Jakarta. Momen ini terekam dalam kanal YouTube miliknya yang diunggah pada Rabu, 23 Juli 2025.

Dalam video berdurasi sekitar 12 menit itu, Nikita tampak menikmati proses belanja bersama sang adik, Winona Willy, dalam tantangan memilih outfit lengkap dengan bujet hanya Rp300 ribu. Yang mengejutkan, ia menemukan kemeja berlabel Brioni seharga Rp60 ribu—padahal di situs resminya, harga asli kemeja tersebut bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Wow, Brioni! Ini beneran? Indra aja masih nggak mampu beli ini,” ucap Nikita, menyebut suaminya, Indra Priawan. (Senin, 28/7/2025).

Penampilan santainya dengan kaus abu-abu, celana jins, topi, dan masker membuat Nikita sempat tak dikenali. Namun gaya belanjanya tetap luwes, bahkan sempat menawar dengan lihai. Di akhir tantangan, ia berhasil membawa pulang lima item pakaian dan memenangkan challenge tersebut.

Di balik kesederhanaan gaya belanjanya, kekayaan Nikita Willy terbilang luar biasa. Nikita memiliki berbagai sumber penghasilan yang membuatnya masuk jajaran miliarder muda di Indonesia.

Delapan Sumber Kekayaan Nikita Willy

1. Bisnis Properti

Nikita telah lama terjun dalam dunia properti. Ia memiliki apartemen, kompleks perumahan, dan town house, termasuk Winona Residence yang berada di Jatiwaringin, Pondok Gede. Harga rumah di kawasan ini berkisar antara Rp1 miliar–Rp1,25 miliar.

2. Bisnis Perhiasan

Lewat brand Nikita Willy Gold, ia menjual aneka perhiasan emas bekerja sama dengan Semar Nusantara dan marketplace Tokopedia.

3. Bisnis Kecantikan

Nikita juga mendirikan Dreamy Clinic, sebuah klinik kecantikan yang bahkan menawarkan layanan home service.

4. Sinetron dan Dunia Hiburan

Sebagai “ratu sinetron”, Nikita dibayar hingga Rp75 juta per episode. Ia juga pernah merilis singel dan album, yang turut menyumbang pendapatan melalui royalti.