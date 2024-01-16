5 Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Lewat Gopay

JAKARTA - 5 aplikasi pinjol yang bisa langsung cair lewat Gopay. Pinjaman online (pinjol) merupakan jenis pinjaman yang dapat diakses secara online melalui platform digital atau situs web.

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat. Biasanya, proses pengajuan pinjaman sangat sederhana, cepat, dan dana dapat dikirim langsung ke rekening peminjam setelah melakukan persetujuan.

Di samping itu, terdapat beberapa pinjol yang menawarkan pencairan dana langsung ke dompet digital seperti Gopay. Meskipun akses pencairan dana yang cepat, peminjam harus berhati-hati dan memahami dengan baik persyaratan serta tingkat bunga yang diterapkan oleh layanan pinjol.

Berikut ini, Okezone telah merangkum dari beberapa sumber pada Selasa (16/1/2024), mengenai 5 aplikasi pinjol yang bisa langsung cair lewat Gopay.

1. AdaKami

AdaKami memberikan solusi pinjaman dengan proses yang minimalis. AdaKami salah satu platform yang telah diawasi OJK sehingga keamanan data diri pengguna dapat terjamin dengan baik.

Pengguna dapat mencairkan dana secara langsung ke GoPay setelah persetujuan pinjaman. Dengan desain dan fitur aplikasi yang mudah dimengerti, AdaKami memiliki limit kredit mulai dari Rp3-10juta.

Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaannya, seperti tingkat bunga yang mencapai 0,4% per harinya dan denda yang besar hingga Rp 50 ribu di hari pertama dan 2,5% dari pokok pinjaman per harinya.

Selain itu, terdapat jeda waktu untuk pengajuan pinjaman kedua pasca pelunasan pinjaman pertama dan tidak ada grace period hingga keterlambatan pembayaran akan langsung dikenakan denda.