Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Lewat Gopay

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |22:01 WIB
5 Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Lewat Gopay
Aplikasi pinjol yang langsung cair ke gopay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 aplikasi pinjol yang bisa langsung cair lewat Gopay. Pinjaman online (pinjol) merupakan jenis pinjaman yang dapat diakses secara online melalui platform digital atau situs web.

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat. Biasanya, proses pengajuan pinjaman sangat sederhana, cepat, dan dana dapat dikirim langsung ke rekening peminjam setelah melakukan persetujuan.

Di samping itu, terdapat beberapa pinjol yang menawarkan pencairan dana langsung ke dompet digital seperti Gopay. Meskipun akses pencairan dana yang cepat, peminjam harus berhati-hati dan memahami dengan baik persyaratan serta tingkat bunga yang diterapkan oleh layanan pinjol.

Berikut ini, Okezone telah merangkum dari beberapa sumber pada Selasa (16/1/2024), mengenai 5 aplikasi pinjol yang bisa langsung cair lewat Gopay.

1. AdaKami

AdaKami memberikan solusi pinjaman dengan proses yang minimalis. AdaKami salah satu platform yang telah diawasi OJK sehingga keamanan data diri pengguna dapat terjamin dengan baik.

Pengguna dapat mencairkan dana secara langsung ke GoPay setelah persetujuan pinjaman. Dengan desain dan fitur aplikasi yang mudah dimengerti, AdaKami memiliki limit kredit mulai dari Rp3-10juta.

Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaannya, seperti tingkat bunga yang mencapai 0,4% per harinya dan denda yang besar hingga Rp 50 ribu di hari pertama dan 2,5% dari pokok pinjaman per harinya.

Selain itu, terdapat jeda waktu untuk pengajuan pinjaman kedua pasca pelunasan pinjaman pertama dan tidak ada grace period hingga keterlambatan pembayaran akan langsung dikenakan denda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement