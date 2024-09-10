Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:37 WIB
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
Teknologi digital bikin bisnis makin efisien (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Penggunaan teknologi digital bisa membuat perusahaan lebih efisien. Riset Mekari mengungkap dampak penggunaan teknologi digital bagi operasional bisnis.

Mekari mencatat bahwa 65% dari perusahaan ukuran menengah dan besar di kota-kota besar di Indonesia sudah sadar, atau aware bahwa transformasi digital meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Bahkan, 73% perusahaan yang belum memanfaatkan software berbasis awan berencana untuk mengadopsinya di dalam 2 tahun mendatang.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan kesadaran yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menerapkan teknologi untuk memperlancar pengoperasian bisnis dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, atau sustainable business growth.

“Kami juga menemukan bahwa mayoritas, atau 52%, responden telah menyaksikan peningkatan efektivitas pekerjaan setelah memanfaatkan software berbasis awan. Peningkatan efektivitas ini akan menjadi basis pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di jangka panjang,” lanjutnya, Selasa (10/9/2024).

Dampak positif teknologi digital akan meyakinkan perusahaan untuk memperluas adopsi teknologi agar mereka bisa merasakan lebih banyak manfaat transformasi digital bagi pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

