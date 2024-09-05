Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:50 WIB
5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis
5 Aplikasi penghasil saldo dana gratis (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - 5 aplikasi penghasil saldo DANA gratis. Pada era digital saat ini, masyarakat bisa mencari uang dari mana saja dengan mudah. Hanya bermodalkan gadget masyarakat bisa mencari uang dengan mudah.

Okezone telah merangkum 5 aplikasi penghasil saldo DANA gratis, Kamis (5/9/2024).

1. TikTok

TikTok bisa menghasilkan uang dengan hanya menonton vidio saja. melalui penayangan vidio pengguna bisa menghasilkan uang selama periode tertentu. Selain itu juga TikTok memiliki sistem reward yang sangat menarik dengan keuntungan berupa saldo DANA.

2. Resso

Kepada para penyuka musik, aplikasi ini sangat cocok karena aplikasi Resso menawarkan banyak lagu dari berbagai macam genre. Dari mendengarkan lagu-lagu tersebut pengguna bisa mendapatkan sebuah hadiah berupa saldo DANA.

3. ClipClaps

Aplikasi ini memiliki sistem reward untuk para pengguna yang ini mendapatkan uang. Pengguna bisa menghasilkan uang dengan cara menonton vidio, melakukan tugas dan lainnya

