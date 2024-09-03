Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |22:01 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari
10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari. Di zaman sekarang teknologi sudah sangat memudahkan kita terlebih lagi dalam hal mencari uang, berbagai aplikasi baru menawarkan kita untuk menghasilkan uang hanya lewat perangkat.

Okezone telah merangkum 10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari. Berikut daftarnya:

1. Jungle Box

Jungle Box merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai jenis tugas harian seperti mengikuti akun Instagram Youtube dan Facebook, selain itu juga pengguna bisa menonton video yang tersedia dan bisa memilihnya sesuai keinginan.

2. Easy Cash

Aplikasi penghasil uang ini menggunakan sistem referral untuk memperoleh saldo gratis. Pengguna akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan saldo Paypal mengundang pengguna lain untuk mengunduh Easy Cash. Aplikasi ini sudah resmi dari pemerintah karena diawasi oleh OJK.

3. Toloka

Toloka adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia yaitu Yandex. Cara kerjanya yaitu dengan mengerjakan tugas seperti transkrip rekaman audio, mengklasifikasikan gambar dan juga lainnya.

4. Finovel

Aplikasi membaca novel gratis ini dapat menghasilkan uang dengan mengundang pengguna lain, dari hasil mengundang pengguna akan mendapatkan poin, semakin banyak mengundang pengguna maka akan semakin banyak point yang didapat.

5. Million Quiz

Salah satu aplikasi game yang bisa menghasilkan uang dengan cara mengharuskan pengguna untuk mengikuti beberapa kuis-kuis tertentu agar bisa menghasilkan uang dengan cepat.

1 2
