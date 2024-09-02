10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Terbaru dan Tercepat

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari terbaru dan tercepat. Menghasilkan uang tambahan kini semakin mudah dengan berkembangnya teknologi dan aplikasi di ponsel pintar.

Beberapa aplikasi menawarkan cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan hingga Rp100 ribu per hari. Berikut di bawah ini adalah sepuluh aplikasi penghasil uang terbaru dan tercepat yang bisa Anda coba.

Sekarang ada banyak aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari yang dapat Anda gunakan untuk berbagai cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sebuah aplikasi yang disarankan untuk menghasilkan Rp100 ribu per hari pada tahun 2024.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari terbaru dan tercepat yang dirangkum, Senin (2/9/2024).

1. JadiDuit

Aplikasi ini merupakan platform yang menyediakan misi yang beragam kepada pengguna dengan imbalan berupa poin yang bisa ditukarkan menjadi voucher hingga uang tunai. Para penggunanya dapat dengan mudah menarik penghasilan mereka langsung ke rekening bank, atau e-wallet yang tersedia.

2. TikTok

Menjadi aplikasi yang memberikan apresiasi kepada para pembuat konten melalui berbagai program, termasuk program Affiliasi atau yang kerap disebut Affiliate. Pendapatan dari TikTok Affiliate ini cukup fantastis mencapai hingga puluhan juta rupiah.

Platform ini telah resmi menjadi aplikasi penghasil uang oleh pemerintah karena telah diatur melalui Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur aktivitas e-commerce dan sosial commerce di Indonesia.

3. Easy Cash

Easy Cash adalah aplikasi penghasil uang yang dirilis pada tahun 2024, mereka menggunakan sistem referral untuk menghasilkan saldo gratis. Dengan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi, pengguna dapat memperoleh poin yang dapat ditukarkan dengan saldo Paypal. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasinya, Easy Cash disebut sebagai aplikasi penghasil uang resmi pemerintah.