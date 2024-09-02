7 Aplikasi Penghasil Uang Rp500 Ribu per Hari

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari. Menghasilkan uang melalui aplikasi di era digital kini bukanlah hal yang mustahil, banyak aplikasi yang menawarkan kesempatan bagi penggunanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan hingga Rp500 ribu per hari.

Namun, tidak semua aplikasi bisa memberikan hasil yang diinginkan. Berikut ini adalah daftar 7 aplikasi penghasil uang yang dapat membantu Anda mencapai target tersebut.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari yang dirangkum pada hari Senin (2/9/2024) .

1. Baca Plus

Baca Plus adalah aplikasi yang memungkinkan Anda menghasilkan uang hanya dengan membaca apa yang ditawarkan. Pengguna akan diberikan poin dengan nilai tertentu setelah selesai membaca. Poin ini dapat dicairkan menjadi uang ke Paypal, pulsa, atau e-wallet setelah mencapai nilai tertentu.

2. Make Money with Givvy Social

Aplikasi Givvy Social memungkinkan Anda menghasilkan uang dan dapat dicairkan langsung ke Dana e-wallet. Jika saldo Anda mencukupi untuk mencairkan, pencairannya akan cukup cepat. Caranya cukup mudah untuk mendapatkan uangnya, hanya dengan saat seseorang mengunggah foto, melakukan like pada foto teman, dan lainnya, mereka dapat memperoleh uang.

3. Jakpat

Jakpat merupakan aplikasi survei online yang memberikan poin saldo yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah. Poin ini dapat ditukarkan dengan saldo e-wallet ataupun pulsa. Sudah terbukti bahwa aplikasi ini benar-benar membayar, dan setiap bulan biasanya ada draw keberuntungan dengan hadiah menarik.

4. Nusaresearch

Nusaresearch adalah platform survei online di mana poin diberikan kepada pengguna yang telah menyelesaikan tugas. Poin dapat ditukar dengan saldo dalam e-wallet Anda hingga pulsa telepon. Platform lokal dapat diakses melalui website nusaresearch.net dan aplikasi smartphone yang dapat diunduh dari App Store dan Play Store.