9 Aplikasi Penghasil Uang Terbaru Tanpa Modal dan Undang Teman

JAKARTA - 9 aplikasi penghasil uang terbaru tanpa modal dan undang teman ini patut dicoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Akhir-akhir ini mendapat pekerjaan dengan bayaran yang besar bukanlah hal yang mudah. Namun dengan perkembangan teknologi seperti saat ini hal ini dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Kita bisa mendapatkan uang tambahan hanya dengan bermodalkan handphone dan tanpa perlu pergi keluar rumah. Caranya dengan menggunakan aplikasi penghasil uang.

BACA JUGA: Cara Monetisasi FB Pro untuk Menghasilkan Uang dari Konten

Pada saat ini sudah banyak aplikasi yang memberikan uang sebagai hadiah. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.

Berikut 9 Aplikasi Penghasil Uang Terbaru Tanpa Modal dan Undang Teman dirangkum berbagai sumber, Rabu (14/8/2024):

1. GoNovel

GoNovel pun juga merupakan aplikasi yang bisa mempermudah Anda dalam membaca. Namun, di aplikasi ini Anda akan menemukan novel alih-alih berita.

BACA JUGA: 3 Cara Menghasilkan Uang dari HP dengan WhatsApp

2. Atta Pol

Ini cara mendapatkan uang dari aplikasi. Cukup mengisi survey yang disediakan dan nanti akan dapat hadiah yang diperoleh dapat berupa saldo paypal atau kartu belanja amazon.

3. Million Quiz

Million Quiz adalah aplikasi game yang digunakan dengan cara mengisi kuis. Hanya dengan melakukan hal tersebut, pengguna dapat menghasilkan uang dengan mudah

4. Dong Bao

Melalui aplikasi Dong Bao, masyarakat bisa menemukan artikel dari berbagai sumber mulai dari lokal, nasional, sampai internasional. Sumber beritanya tersebar dari nasional hingga internasional, Bahasa yang digunakan dalam artikel pada aplikasi Dong Bao adalah Bahasa Indonesia.