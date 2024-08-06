Cara Monetisasi FB Pro untuk Menghasilkan Uang dari Konten

JAKARTA – Cara monetisasi FB Pro untuk menghasilkan uang dari konten. Fitur di dalam Facebook Profesional atau FB Pro membuka jalan bagi pengguna menjadi kreator yang menghasilkan uang dari konten.

Berikut cara monetisasi FB Pro untuk menghasilkan uang dari konten. FB Pro adalah sebuah fitur terbaru Facebook yang dapat membuat penggunanya menjadi kreator konten dan menghasilkan uang.

3 Cara Monetisasi Fb Pro

Ada beberapa cara menghasilkan uang dengan menggunakan Fb Pro dan telah dirangkum oleh Okezone. Simak sebagai berikut :

1. Iklan di Livestreaming / Siaran Langsung.

- Memiliki followers / pengikut paling minim sebanyak 10.000.

- Total watch time / total menit ditonton selama 600.000 dalam 60 hari terakhir dengan paling minim 60.000 menit dari total 600.000 menit ditonton dari siaran langsung.

- Memiliki setidaknya 5 video aktif dalam laman, meliputi 3 siaran langsung sebelumnya, yang dibuat.

2. Menggunakan Star atau Bintang

- Selama siaran langsung, penonton dapat membeli dan mengirim bintang kepada kreator sebagai bentuk dukungan. Jika seorang kreator menerima bintang itu bisa ditukarkan menjadi uang, setiap satu bintang senilai $0,01 USD.

3. Iklan dari Reels.

- Memiliki iklan di Video On Demand (VOD)

- Memiliki pengikut paling dikit 5.000 pengikut.