Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Monetisasi FB Pro untuk Menghasilkan Uang dari Konten

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |22:05 WIB
Cara Monetisasi FB Pro untuk Menghasilkan Uang dari Konten
Cara Monetisasi FB Pro untuk Menghasilkan Uang dari Konten. (Foto: okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Cara monetisasi FB Pro untuk menghasilkan uang dari konten. Fitur di dalam Facebook Profesional atau FB Pro membuka jalan bagi pengguna menjadi kreator yang menghasilkan uang dari konten.

Berikut cara monetisasi FB Pro untuk menghasilkan uang dari konten. FB Pro adalah sebuah fitur terbaru Facebook yang dapat membuat penggunanya menjadi kreator konten dan menghasilkan uang.

3 Cara Monetisasi Fb Pro

Ada beberapa cara menghasilkan uang dengan menggunakan Fb Pro dan telah dirangkum oleh Okezone. Simak sebagai berikut :

1. Iklan di Livestreaming / Siaran Langsung.

- Memiliki followers / pengikut paling minim sebanyak 10.000.

- Total watch time / total menit ditonton selama 600.000 dalam 60 hari terakhir dengan paling minim 60.000 menit dari total 600.000 menit ditonton dari siaran langsung.

- Memiliki setidaknya 5 video aktif dalam laman, meliputi 3 siaran langsung sebelumnya, yang dibuat.

2. Menggunakan Star atau Bintang

- Selama siaran langsung, penonton dapat membeli dan mengirim bintang kepada kreator sebagai bentuk dukungan. Jika seorang kreator menerima bintang itu bisa ditukarkan menjadi uang, setiap satu bintang senilai $0,01 USD.

3. Iklan dari Reels.

- Memiliki iklan di Video On Demand (VOD)

- Memiliki pengikut paling dikit 5.000 pengikut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/455/3000828/mark-zuckerberg-cuma-digaji-rp16-200-dari-meta-bQ2gvPvRVU.jpg
Mark Zuckerberg Cuma Digaji Rp16.200 dari Meta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000395/ternyata-gaji-mark-zuckerberg-di-meta-cuma-rp16-200-AGVdSOVuXj.jpg
Ternyata Gaji Mark Zuckerberg di Meta Cuma Rp16.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/455/2842716/twitter-milik-elon-musk-ancam-gugat-meta-usai-luncurkan-threads-v2LYa3oRiQ.jpg
Twitter Milik Elon Musk Ancam Gugat Meta Usai Luncurkan Threads
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/10/320/2704517/mark-zuckerberg-minta-maaf-usai-phk-11-000-karyawan-7eBikfvAmT.jpg
Mark Zuckerberg Minta Maaf Usai PHK 11.000 Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/10/320/2704510/meta-induk-facebook-phk-11-000-karyawan-mark-zuckerberg-saya-tahu-ini-berat-Pa89MgIIM3.jpg
Meta Induk Facebook PHK 11.000 Karyawan, Mark Zuckerberg: Saya Tahu Ini Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/08/320/2663278/mark-zuckerberg-bocorkan-tanggal-peluncuran-headset-vr-paling-canggih-di-dunia-3vObsd4Qrz.png
Mark Zuckerberg Bocorkan Tanggal Peluncuran Headset VR Paling Canggih di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement