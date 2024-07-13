3 Cara Menghasilkan Uang dari HP dengan WhatsApp

JAKARTA – Ini dia cara menghasilkan uang dari HP dengan WhatsApp yang dapat dicoba.

Pada zaman sekarang segala kebutuhan akan selalu meliputi aspek digital, dimana masyarakat akan selalu mengandalkan hp nya sebagai media penghubung untuk melakukan aktivitas, seperti membeli kebutuhan, transaksi, memotret momen dan lain-lain.

Tidak hanya itu, masyarakat pun juga akan selalu bergantung dengan aplikasi media sosial untuk mempermudah segala kegiatan, salah satunya aplikasi WhatsApp.

Seperti yang warganet ketahui bahwa WhatsApp merupakan salah satu aplikasi untuk saling bertukar dan mengirim pesan, telepon dan juga video call dengan pihak yang ingin dihubungi. Tapi siapa sangka kalau aplikasi WhatsApp dapat dijadikan sebuah sarana untuk memperoleh pundi-pundi uang.

Berikut 3 cara untuk menghasilkan uang dari HPP dengan WhatsApp yang dirangkum oleh Tim Okezone, Sabtu (13/7/2024):

1. Buka Usaha Toko Online

Media platform seperti WhatsApp sangat efektif untuk dimanfaatkan fitur-fiturnya sebagai sarana peningkatan penjualan. Tidak sedikit dari sejumlah toko online yang menggunakan aplikasi satu ini untuk mempromosikan produk yang dijualnya dengan cara broadcast, membuat grup, BOT dan fitur lainnya melalui WhatsApp Business.