HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Cara Menghasilkan Uang dari TikTok Tanpa Jualan

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |15:24 WIB
5 Cara Menghasilkan Uang dari TikTok Tanpa Jualan
Cara menghasilkan uang di tiktok (Foto: reuters)
A
A
A

JAKARTA - Cara menghasilkan uang dari tiktok tanpa jualan. Hal ini menarik untuk dibahas karena masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari TikTok.

Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, terdapat banyak teknologi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya adalah dari TikTok.

TikTok sendiri merupakan salah satu aplikasi media sosial yang populer pada saat ini. TikTok sendiri merupakan aplikasi yang dimana para penggunanya dapat menonton atau membagikan video dengan durasi tertentu.

Para pengguna TikTok juga bisa mendapatkan uang dari TikTok dengan hanya bermodalkan internet dan handphone.

Berikut 5 cara menghasilkan uang dari tiktok tanpa jualan:

1. Menyelesaikan Misi TikTok

Para pengguna bisa mendapatkan uang dari TikTok tanpa modal dengan menyelesaikan misi dari TikTok. Biasanya misi yang diberikan oleh TikTok berupa menonton video dengan durasi tertentu, mengundang teman, dan lain sebagainya.

2. Mendapatkan Gift Live TikTok

Para pengguna bisa melakukan live di TikTok dan melakukan interaksi dengan para penonton. Ketika pengguna mendapatkan gift dari para penonton, gift tersebut bisa ditukarkan menjadi uang.

3. Influencer TikTok

Para pengguna bisa menjadi influencer TikTok untuk mendapatkan uang dari TikTok. Para pengguna yang telah memiliki cukup banyak pengikut dan dianggap sudah cukup memiliki potensi untuk mempromosikan suatu brand, maka pengguna memiliki potensi untuk melakukan kerja sama dengan suatu brand untuk mempromosikan brand tersebut.

Halaman:
1 2
