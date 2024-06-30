Cara Menghasilkan Uang di FB Pro

Cara menghasilkan uang di facebook (Foto: reuters)

JAKARTA — Cara menghasilkan uang di FB Pro menjadi topik yang menarik untuk diulas. Fitur di sosial media Facebook ini bisa dimanfaatkan untuk mencari uang.

Facebook merupakan salah satu media sosial yang menawarkan banyak fasilitas untuk penggunanya. Berbagai fasilitas yang dimiliki berfokus untuk membantu pengguna bersosialisasi dengan teman digitalnya.

Selain bersosialisasi, pengguna bisa menghasilkan pendapatan yang tidak bisa dihitung sedikit.

Untuk menghasilkan uang melalui Facebook, pengguna harus beralih menjadi Facebook pro terlebih dahulu.

Lalu bagaimana cara menghasil uang melalui Facebook Pro?

Berikut cara menghasilkan uang di FB Pro dilansir dari berbagai sumber, Minggu (30/6/2024):

1. Pertama-tama, buka profil Facebook Setelah itu, tekan ikon tiga titik

2. Klik menu Turn on Professional Mode. Lalu, untuk mengaktifkan mode profesional pada Facebook, klik Turn On

3. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi.