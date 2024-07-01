Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Cara Menghasilkan Uang dari AI

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:01 WIB
10 Cara Menghasilkan Uang dari AI
10 cara menghasilkan uang dari AI (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 10 cara menghasilkan uang dari AI. Pada era digital saat ini, perkembangan zaman dan teknologi dalam berbagai sektor semakin maju, sehingga menghasilkan uang menjadi hal yang mudah.

AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang mensimulasikan kemampuan berpikir manusia dan diterapkan pada sistem komputer atau perangkat mesin lainnya untuk meniru cara berpikir manusia.

Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ini terus berkembang dan menjadi topik yang relevan dalam beberapa tahun belakangan.

Hadirnya AI memberikan peluang baru bagi individu maupun bisnis untuk meraih pendapatan. AI juga bisa digunakan sebagai pengoptimalan dan peningkatan sebuah produk untuk layanan yang ingin dikembangkan.

Belakangan ini, AI dapat digunakan untuk menghasilkan uang melalui pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut Okezone merangkum 10 cara menghasilkan uang dari AI, Senin (1/7/2024):

1. Jasa Joki Tugas

Jasa mengerjakan tugas dapat menjadi tambahan penghasilan, fitur AI dapat digunakan untuk membantu warganet menjalankan jasa joki tugas ini dengan berbagai cara. AI dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti menulis laporan, analisis data sampai soal matematika.

Penggunanya dapat menggunakan AI untuk menangani tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan input yang diberikan. Dengan AI pengerjaan tugas bisa selesai dengan cepat.

2. Pembuatan Situs Website

Membuat situs web menggunakan AI adalah pilihan yang baik bagi warganet yang ingin menciptakan website mereka sendiri. Dengan AI tentu dapat membantu yakni menyediakan layanan chatbot berbasis AI dan membantu dalam mengorganisir berkas yang akan diunggah ke website yang sedang dibuat.

