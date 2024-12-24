5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit

5 Berita Terpopuler Okezone: 60 Perusahaan Bakal PHK hingga Prabowo Sakit (Foto: Freepik)

JAKARTA - 60 perusahaan dilaporkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam waktu dekat. Selain itu ada berita Presiden Prabowo Subianto.

Isu di atas menjadi berita terpopuler di Okezone sepanjang Senin, 23 Desember 2024. Berikut ini Okezone rangkum 5 berita terpopuler, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

1. Kabar Mengerikan! Ada 60 Perusahaan Akan Lakukan PHK

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mendapatkan laporan bahwa akan ada sekira 60 perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam waktu dekat.

Tentu ini akan menambah pekerja yang kena PHK. Dalam data terakhir periode Januari-November 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK di Indonesia mencapai 64.288 orang.

"Kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Ini kan mengerikan sekali gitu loh," kata Immanuel di kantor Kemnaker, Senin (23/12/2024).

2. Presiden Prabowo Sakit, Pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim Batal

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim berencana akan menggelar pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Malaysia. Namun, hal itu ditunda karena orang nomor satu di Indonesia itu sakit.

"Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini. Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam," tulis Anwar Ibrahim di instagramnya, Senin (23/12/2024).

3. Coach Justin Minta PSSI Ganti Shin Tae-yong

Pengamat sepakbola, Justinus Lhaksana, meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- mengatakan Timnas Indonesia mesti menggganti pelatih jika mau perform di ajang empat tahunan tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin melihat betul kiprah Shin Tae-yong selama menangani Timnas Indonesia. Eks pelatih Timnas Futsal Indonesia ini kerap bingung dengan keputusan Shin Tae-yong, tepatnya saat melakukan rotasi pemain.

“Karena target kita lolos Piala Dunia 2026. Gua pertanyakan, apakah dia (Shin Tae-yong) sosok yang tepat untuk bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Gua kecewa banget ketika kita menghadapi China, di mana dia tidak menurunkan skuad terbaik. Thom Haye baru dimainkan di babak kedua dan langsung cetak gol,” kata Coach Justin, Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin (23/12/2024).

