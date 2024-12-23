Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skenario Terburuk Nasib Buruh Sritex Usai Pailit, Wamenaker: PHK

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |13:28 WIB
Skenario Terburuk Nasib Buruh Sritex Usai Pailit, Wamenaker: PHK
Skenario Terburuk Nasib Buruh Sritex Usai Pailit. Wamenaker: PHK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkapkan skenario terburuk dari pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Skenario terburuk ini terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

"Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk, skenario terburuk ketika itu terjadi PHK," katanya di Jakarta, Senin (23/11/2024).

Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan sederet program mitigasi bagi para buruh Sritex. Ada tiga program yang bakal diberikan, pertama adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kemudian program pasar kerja, serta program Balai Latihan Kerja (BLK).

"Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK," ujarnya.

Hal kedua soal program pasar kerja. Pemerintah harus menyiapkan pasar kerja buat buruh Sritex yang kena PHK. Saat ini, sudah ada 3.000 buruh Sritex yang dirumahkan.

Halaman:
1 2
