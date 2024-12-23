Sritex Pailit, Wamenaker: Ada Tangan Setan Bermain

Wamenaker sebut ada tangan setan bermain di balik bangkrutnya Sritex (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menduga tangan setan yang bermain di balik pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

"Kami menduga ya, dugaan, dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain," ungkapnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (23/12/2024).

Meski demikian, saat ditanyai oleh awak media, Wamenaker enggan menyebut secara gamblang siapa sosok "setan" yang dimaksud. Ia hanya menekankan agar dugaan ini perlu diselidiki lebih mendalam lagi.

"Ya, kita cari," tambahnya.

Wamenaker sendiri mengaku akan mendatangi Sritex pada pekan depan untuk memastikan kesejahteraan buruh masih tetap bisa dijamin. Ia bahkan menyebut telah menyiapkan program mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya PHK.

Wamenaker menyatakan akan hadir untuk memastikan tidak ada buruh yang dibiarkan tanpa perlindungan. Dengan program-program yang ada, Kemenaker disebutnya siap memberikan treatment terbaik bagi buruh Sritex.