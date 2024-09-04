7 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Modal

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari tanpa modal. Penghasilan tambahan dari aplikasi ini bisa didapatkan hanya dengan handphone dan jaringan internet tanpa modal uang.

Berikut adalah beberapa aplikasi yang bisa membantu menghasilkan uang hingga Rp100 ribu per hari tanpa modal yang telah di rangkum Okezone.

1. Toloka

Toloka adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan uang dengan menyelesaikan berbagai tugas seperti mengisi survei, mengklasifikasikan gambar, dan melakukan transkripsi audio. Tanpa memerlukan deposit awal, pengguna dapat langsung mulai menghasilkan uang. Namun, beberapa pengguna melaporkan adanya kesulitan saat menarik dana.

2. Streetbees

Streetbees memberikan imbalan kepada pengguna yang bersedia mengisi survei terkait aktivitas sehari-hari. Aplikasi ini menawarkan proses yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang atau pulsa, menjadikannya pilihan menarik bagi banyak orang.

3. Poll Pay

Poll Pay adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan uang dengan mengisi survei dan menyelesaikan tugas kecil lainnya. Imbalan yang diberikan bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan tugas. Tidak diperlukan undangan teman untuk memulai, sehingga pengguna bisa langsung aktif menggunakan aplikasi ini.

4. Mode Earn

Mode Earn menawarkan berbagai cara untuk menghasilkan uang, seperti bermain game, menonton video, dan mengisi survei. Meskipun banyak pengguna berhasil menarik uang dari aplikasi ini, ada beberapa keluhan tentang proses penarikan yang terkadang lambat.