Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inovasi Baru Cari Cuan, STB Manfaatkan AI untuk Kemudahan Berwisata

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |21:27 WIB
Inovasi Baru Cari Cuan, STB Manfaatkan AI untuk Kemudahan Berwisata
A
A
A

JAKARTA - Singapore Tourism Board (STB) Indonesia mengumumkan perpanjangan kemitraannya dengan GDP Venture melalui Memorandum of Cooperation (MOC) satu tahun yang ditandatangani hari ini.

Kolaborasi strategi pemasaran ini memanfaatkan kekuatan berbagai perusahaan dalam portofolio GDP Venture untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong pertumbuhan pengunjung asal Indonesia ke Singapura.

Perpanjangan kemitraan ini akan menghadirkan elemen-elemen inovatif baru, termasuk pengenalan perencana perjalanan berbahasa Indonesia pertama yang didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI), HolidAI Singapura. Melalui platform AI ini, wisatawan Indonesia akan mendapatkan akses ke rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan durasi perjalanan mereka dan jumlah anggota keluarga yang ikut berwisata.

Perpanjangan kemitraan strategis ini terjadi ketika Singapura terus mengalami pemulihan jumlah kunjungan wisata dari Indonesia. Pada kuartal pertama 2024, Singapura telah menerima lebih dari 664.000 pengunjung Indonesia dan mencatat peningkatan sebesar 33,8% dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama, pengunjung Indonesia menyumbang lebih dari 45% dari total pengunjung Singapura yang berasal dari Asia Tenggara.

Executive Director, Southeast Asia, STB, Terrence Voon mengatakan, pihaknya senang dapat melanjutkan kerja sama kami dengan GDP Venture, yang telah menjadi mitra berharga dalam memperkuat daya tarik Singapura sebagai tujuan wisata pilihan bagi wisatawan Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/622/3134966/uang_kertas_rupiah-bBAF_large.jpg
4 Uang Kertas Rupiah Ini Tak Berlaku Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/320/3131023/uang_rupiah-qNmH_large.jpg
Heboh Uang Pecahan Rp50.000 tapi Nominal Rp5.000, Begini Penjelasan BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/320/3000854/uang-kuno-rp500-gambar-orang-utan-bisa-laku-hingga-rp600-ribu-g8F3aaH8Kk.jpg
Uang Kuno Rp500 Gambar Orang Utan Bisa Laku hingga Rp600 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/320/2913697/2-sosok-pahlawan-yang-ada-di-uang-pertama-bank-indonesia-Nlj1HlGRiD.jpg
2 Sosok Pahlawan yang Ada di Uang Pertama Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/320/2869915/gagal-masuk-kerja-gegara-kredit-macet-jangan-sepelekan-cicilan-0LW5kS8wGe.jpg
Gagal Masuk Kerja Gegara Kredit Macet, Jangan Sepelekan Cicilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/320/2794308/ini-lokasi-dan-jadwal-penukaran-uang-baru-di-jakarta-untuk-lebaran-2023-BcLGY5VC4k.jpeg
Ini Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Jakarta untuk Lebaran 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement