HOME FINANCE

Intip Cara Cotton Well Jaga Konsistensi Setiap Koleksi dan Perluas Pasar bersama Shopee

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:55 WIB
Cotton Well jaga konsistensi setiap koleksi dan perluas pasar bersama Shopee. (Foto: dok ist)
JAKARTA – Di tengah tren fashion yang terus berubah, item basic tetap menjadi elemen penting dalam setiap lemari pakaian. Kaos, kemeja, cardigan polos hingga celana atau sepatu dengan model dan pilihan warna yang netral, sering disebut sebagai ‘must-have basic item’.

Hal ini karena barang-barang tersebut mampu dipakai berulang kali, fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai gaya, dan tetap relevan untuk berbagai situasi. Meski terlihat sederhana, basic item justru menjadi penentu kenyamanan serta penunjang dalam sebuah gaya.

Cotton Well, brand lokal yang dikenal dengan produk pakaian pria untuk sehari-hari tidak hanya memproduksi dan menjual pakaian yang nyaman, tetapi juga berkualitas. Pemilik Cotton Well, Ardian Lawkito, mengatakan, “Pada pertengahan 2020, saya dan pasangan melihat adanya pergerakan pasar cukup besar khususnya dalam cara masyarakat berbelanja."

"Berbekal pengalaman serta rekanan supplier bahan dan produksi, kami mengawali langkah secara sederhana yaitu dari rumah, dengan skala produksi terbatas dan fokus terhadap kebutuhan yang paling relevan pada saat itu," ucapnya.

Dari situ, imbuhnya, ia mulai mematangkan visi dan memutuskan untuk mengubah nama menjadi Cotton Well yang berfokus pada produk pakaian pria yang mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas. "Tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini, di mana Cotton Well terus bertumbuh dan semakin memperluas jangkauan bersama Shopee,” kata Ardian.

Cotton Well: Harmoni antara Produksi Lokal dan Inovasi Digital

Respons pasar yang positif dengan pesanan yang masuk secara stabil menjadi titik awal pengambilan keputusan untuk serius membangun brand yang diberi nama Cotton Well. Sejak saat itu, tidak hanya nama yang berganti, tetapi Ardian mulai memperkenalkan berbagai produk lainnya.

