Kisah Brand Lokal Chocochips: Perkuat Perjalanan dan Optimalkan Ekosistem Shopee

JAKARTA - Berawal dari ketertarikan mendalam terhadap dunia fashion, perjalanan Chocochips tumbuh dari mimpi sederhana seorang Lita Gunawan untuk memiliki brand fesyen sendiri.

Dari sebuah toko kecil yang dibangun dengan keberanian dan keyakinan Lita, yang saat itu masih berusia 24 tahun, langkah demi langkah ditempuh untuk membangun brand yang dapat menjawab kebutuhan perempuan Indonesia akan busana yang stylish, nyaman dan timeless.

Nilai-nilai inilah yang terus dijaga Lita hingga kini, mulai dari perjalanan transformasi Chocochips sebagai brand berbasis penjualan luring hingga berhasil memperluas jangkauannya melalui Shopee.

Founder Chocochips, Lita Gunawan mengaku, sejak dulu sangat tertarik dengan dunia fesyen dan bahkan bermimpi untuk memiliki toko sendiri. Chocochips kini sudah berusia 18 tahun, dia pun menyadari bahwa beradaptasi dengan perkembangan zaman merupakan kunci untuk terus bertahan.

"Upaya kami melakukan transformasi ke ranah digital salah satunya dengan menghadirkan Chocochips di Shopee. Dengan usaha tersebut kami ingin membuka kesempatan bagi kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya ingin menghadirkan fesyen yang dapat menemani di berbagai momen kehidupan, tetapi juga kemudahan akses untuk berbelanja produk-produk kami,” katanya.

Dari Toko Kecil hingga Brand Fesyen yang Memberdayakan

Lita memulai impiannya dari sebuah toko kecil, sembari aktif berpartisipasi dalam berbagai bazar di pusat perbelanjaan. Sambutan positif dari para pelanggan menjadi validasi untuk semakin mengembangkan usahanya. Berbekal semangat tersebut, Chocochips kemudian melangkah membuka toko permanen di salah satu pusat perbelanjaan ternama, hingga dalam kurun waktu dua tahun berhasil berkembang dengan total 10 cabang.

Seiring pertumbuhan bisnis, tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks. Di awal perjalanan, keterbatasan modal, pengelolaan produksi, hingga manajemen keuangan menjadi pembelajaran penting.