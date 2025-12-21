Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee

JAKARTA - Di tengah transformasi industri fesyen, semakin banyak anak muda yang memilih menciptakan jalannya sendiri, didukung teknologi dan ekosistem yang membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan brand lokal.

Berangkat dari misi menghadirkan produk fesyen pria lokal yang elegan, berkualitas, namun tetap terjangkau, Nawla menjadi salah satu contoh UMKM yang berhasil mengubah keresahan pribadi menjadi karya bernilai.

Kisah Nawla menjadi bagian dari rangkaian Kisah UMKM Shopee “Sukses Berkarya Sebelum 30”, yang mengangkat perjalanan para pelaku UMKM dan brand lokal dalam meraih mimpi dengan mengoptimalkan berbagai peluang bersama ekosistem Shopee.

Founder Nawla, Alwan Abdul Zaki menceritakan bisnisnya yang berangkat dari pengalaman panjang di industri fesyen. Dia membangun Nawla dengan visi menghadirkan fesyen pria yang timeless dari segi konsep dan kualitas untuk dipakai lintas generasi.

"Sejak awal, Nawla dijalankan dengan tujuan menghadirkan kualitas yang sepadan dengan harga yang lebih rasional. Perkembangan ekosistem digital seperti Shopee memainkan peran penting dalam perjalanan Nawla, memungkinkan brand lokal seperti kami untuk bertumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas. Shopee telah menjadi pilar utama penjualan kami, dengan lebih dari 80 persen dari total penjualan Nawla berasal dari Shopee," katanya.

Perjalanan Nawla Merajut Mimpi melalui Inovasi Produk Fesyen Lokal

Nawla resmi berdiri pada akhir 2023, didirikan oleh Alwan saat berusia 25 tahun. Brand ini berangkat dari perjalanan personal sang pendiri yang telah berkecimpung di industri fesyen sejak lulus SMA. Nama Nawla dipilih dari pembalikan nama Alwan, sebagai simbol keterikatan personal yang menjadi fondasi brand dalam membangun identitasnya.