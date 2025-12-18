Advertisement
FINANCE

Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |13:46 WIB
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
Infografik Kaleidoskop Satu Dekade Shopee. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Sejak hadir pada tahun 2015, platform Shopee berperan sebagai ruang kolaboratif yang mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia melalui berbagai inovasi, fitur, dan program.

Dalam satu dekade perjalanannya, ekosistem ini tumbuh bersama pelaku UMKM, brand lokal, dan kreator, membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan skala usaha, menjangkau pasar yang lebih luas, serta beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital.

Pertumbuhan berkelanjutan ini mencerminkan peran platform dalam menciptakan nilai bersama dan memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, “Perjalanan Shopee hingga sampai di usia ini, tentu tidak terlepas dari dukungan para pengguna, mitra penjual, brand lokal, pelaku UMKM, mitra bisnis dan seluruh pihak dalam ekosistem kami yang telah tumbuh bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital."

"Selama sepuluh tahun terakhir, kami melihat bagaimana ekosistem digital telah membentuk pola baru dalam berbelanja, berjualan, dan berinteraksi," ujarnya.

Ia menambahkan, teknologi membuat pengalaman pengguna semakin dinamis, membuka ruang bagi kreator untuk berkembang, membantu brand memperluas jangkauan, dan mendorong pelaku usaha lokal untuk beradaptasi melalui fitur interaktif dan kampanye yang relevan.

Satu Dekade Berdayakan UMKM dan Brand Lokal Tumbuh di Era Digital

Inovasi menjadi salah satu kunci agar dapat terus relevan dan bertumbuh seiring perubahan kebutuhan pengguna.

Dalam perjalanannya, penjual UMKM dan brand lokal juga semakin beradaptasi dengan mengoptimalkan berbagai fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Video untuk menjangkau pembeli secara lebih efektif.

Memasuki usia ke 10 tahun, Shopee melihat partisipasi brand lokal dan UMKM dalam memanfaatkan program maupun fitur interaktif semakin meningkat. Di sepanjang 2025, brand lokal dan UMKM menggunakan Shopee Live untuk mempromosikan puluhan juta produk lokal.

