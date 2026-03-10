Advertisement
HOME FINANCE

bank bjb Tumbuhkan Ekonomi dan Sport Tourism Nasional lewat The Ultimate10K Series

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |17:10 WIB
bank bjb Tumbuhkan Ekonomi dan Sport Tourism Nasional lewat The Ultimate10K Series
The Ultimate10K Series Powered by bank bjb. (Foto: dok bank bjb)
A
A
A

JAKARTA – bank bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb. Ajang ini tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi platform kolaborasi yang menghubungkan empat kota strategis di Pulau Jawa yaitu Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Keempat kota tersebut membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa dan membentuk satu koridor pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung. Masing-masing kota memiliki karakteristik ekonomi yang kuat dan saling melengkapi, mulai dari pusat industri modern, inkubator ekonomi kreatif, pusat distribusi niaga, hingga motor penggerak ekonomi kawasan timur Indonesia.

Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb melihat potensi besar dari sinergi antar kota tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi bank bjb yaitu “Bank Pilihan Utama Anda”, yang diwujudkan melalui berbagai misi strategis antara lain mendorong pertumbuhan melalui solusi keuangan yang berkelanjutan dan bernilai tambah, memperluas jangkauan layanan melalui transformasi digital, meningkatkan keunggulan operasional berkelas dunia, memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama pemerintah daerah, bank bjb juga memiliki hubungan erat dengan berbagai kota di Indonesia. Kota Bandung dan Kota Tangerang merupakan stakeholder sekaligus shareholder bank bjb yang secara konsisten memperoleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembagian dividen dari kinerja perusahaan yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

