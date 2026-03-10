Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pegadaian Kembali Hadirkan Gadai Bebas Bunga

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |16:00 WIB
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pegadaian Kembali Hadirkan Gadai Bebas Bunga
PT Pegadaian kembali luncurkan program Gadai Bebas Bunga Konvensional dan Gadai Bebas Mu’nah (Syariah). (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meringankan finansial masyarakat, PT Pegadaian resmi meluncurkan kembali program Gadai Bebas Bunga Konvensional dan Gadai Bebas Mu’nah (Syariah). Program ini dirancang sebagai solusi pendanaan cepat, mudah, dan terjangkau, baik untuk kebutuhan produktif UMKM maupun keperluan harian yang mendesak.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari peran strategis Pegadaian untuk senantiasa melayani sepenuh hati, sebagai lembaga keuangan yang memiliki fokus kuat pada tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

“Program Gadai Bebas Bunga dan Gadai Bebas Mu’nah atau yang lebih dikenal dengan Gadai Peduli adalah langkah konkret kami untuk memastikan layanan keuangan inklusif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya memahami bahwa likuiditas cepat sangat dibutuhkan saat ini, namun seringkali masyarakat khawatir akan beban biaya modal yang tinggi.

“Melalui pembebasan bunga ini, kami ingin membantu menstabilkan keuangan keluarga dengan memanfaatkan aset emas ataupun barang berharga lainnya secara optimal," katanya.

