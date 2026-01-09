Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU Rp600.000 Tahun 2026, Ini Penjelasan Kemnaker

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |06:05 WIB
BSU Rp600.000 Tahun 2026, Ini Penjelasan Kemnaker
Masyarakat dihebohkan dengan kabar Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 bakal cair lagi tahun ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat dihebohkan dengan kabar Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 bakal cair lagi tahun ini. Namun, pemerintah mengingatkan agar seluruh informasi resmi mengenai BSU hanya dicek melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026. Ia menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri," ujarnya.

Faried menjelaskan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja/buruh yang memenuhi ketentuan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegasnya.

Baca Selengkapnya: BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id 

(Feby Novalius)

