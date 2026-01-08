Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan BSU 2026 Cair? Kemnaker Akan Sampaikan Informasi Terbaru di Kanal Resmi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |10:06 WIB
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

"Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi," tegas Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, Kamis (8/1/2026).

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kemnaker mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menipu.

 

