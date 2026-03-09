Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

359 Orang Jadi Korban PHK di Awal 2026, Ini Datanya!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |09:00 WIB
359 Orang Jadi Korban PHK di Awal 2026, Ini Datanya!
359 Orang Jadi Korban PHK di Awal 2026, Ini Datanya! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan sebanyak 359 orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Januari 2026. Pekerja tersebut merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada Januari tahun 2026 terdapat 359 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," tulis laporan Satu Data Kemnaker, dikutip Senin (9/3/2026).

Dari data tersebut, jumlah tenaga kerja ter-PHK paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan yaitu masing-masing sebanyak 40 tenaga kerja.

"Ini sekitar 13,65 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," tulis laporan tersebut.

Jika dibandingkan Januari 2025, jumlah tenaga kerja yang kena PHK mengalami penurunan. Tercatat, pada Januari 2025, tenaga kerja yang kena PHK sebanyak 3.325 orang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204214/phk-wCeR_large.jpg
4 Fakta PHK Pekerja Mie Sedaap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203606/menaker-BgiT_large.png
Reaksi Menaker soal PHK Massal Mie Sedaap Imbas THR Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203337/dasco-8D9d_large.jpg
Dasco Buka Suara soal Produsen Mie Sedaap PHK Massal Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196646/dirjen-uMZx_large.jpg
88.519 Orang Jadi Korban PHK Sepanjang 2025, Kemnaker: Jangan Semua Bisnis Dibilang Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195328/phk-qUjB_large.jpg
3 Fakta 88.519 Orang Jadi Korban PHK Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195277/phk-TWgy_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 88.519 Orang Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement