HOME FINANCE SMART MONEY

Berusia 36 Tahun MNC Finance Terus Memberikan Layanan Pembiayaan Terbaik bagi Masyarakat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:52 WIB
Berusia 36 Tahun MNC Finance Terus Memberikan Layanan Pembiayaan Terbaik bagi Masyarakat
Berusia 36 Tahun MNC Finance Terus Memberikan Layanan Pembiayaan Terbaik bagi Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - MNC Finance merayakan ulang tahun ke-36 sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Mengusung tema “Driving Transformation, Achieving Excellence”, peringatan ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memberikan layanan pembiayaan terbaik bagi masyarakat di era perubahan yang semakin cepat.

Selama 36 tahun berdiri, MNC Finance telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi proses pembiayaan, penguatan risk management, hingga perluasan jaringan layanan. 

Perusahaan juga terus mengembangkan produk-produk yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan multiguna, refinancing kendaraan, pembiayaan properti, hingga layanan berbasis digital.

Perayaan HUT ke-36 ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran MNC Finance untuk memperkuat transformasi perusahaan, memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil mampu menjawab dinamika pasar dan kebutuhan konsumen.

 

