Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |11:51 WIB
MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id
MNC Finance (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Finance, perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan, dengan bangga mengumumkan kerja sama strategis dengan Taktis.co.id sebagai mitra resmi. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya.

1. MNC Finance Hadirkan Layanan Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan inovatif, PT MNC Finance terus berupaya menghadirkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan Taktis.co.id, diharapkan produk-produk pembiayaan PT MNC Finance dapat menjangkau lebih banyak pelanggan.

Direktur utama PT MNC Finance, Gabriel Mahjudin menyampaikan, pihaknya sangat antusias dengan kerja sama ini karena akan semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan yang aman dan transparan.

"Taktis.co.id memiliki jaringan dan reputasi yang kuat, yang akan mendukung ekspansi layanan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184152/mnc_finance-BM3W_large.jpg
Berusia 36 Tahun MNC Finance Terus Memberikan Layanan Pembiayaan Terbaik bagi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182596/motioncredit-YeA3_large.jpg
Dukung Gerakan Peduli Lingkungan, MNC Finance Serahkan Sampah Anorganik ke Yayasan Bumi Pertiwi Asri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178967/mnc_finance-sOfQ_large.jpg
Perluas Akses Pembiayaan  MNC Finance Tingkatkan Sinergi Strategis Kemitraan Bersama Cardekho Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159900/mnc_leasing_raih_penghargaan-BxN5_large.jpg
MNC Finance Kembali Raih Penghargaan The Excellent Performance Multifinance Company di 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124695/mnc_finance-DYQh_large.jpg
MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan The Best Digital Brand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105663/mnc_finance-cWNm_large.jpg
Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement