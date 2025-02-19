MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id

JAKARTA - PT MNC Finance, perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan, dengan bangga mengumumkan kerja sama strategis dengan Taktis.co.id sebagai mitra resmi. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya.

1. MNC Finance Hadirkan Layanan Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan inovatif, PT MNC Finance terus berupaya menghadirkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan Taktis.co.id, diharapkan produk-produk pembiayaan PT MNC Finance dapat menjangkau lebih banyak pelanggan.

Direktur utama PT MNC Finance, Gabriel Mahjudin menyampaikan, pihaknya sangat antusias dengan kerja sama ini karena akan semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan yang aman dan transparan.

"Taktis.co.id memiliki jaringan dan reputasi yang kuat, yang akan mendukung ekspansi layanan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).