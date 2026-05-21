Ribuan Hewan Kurban Masuk Jabodetabek, Kesehatan Diawasi Ketat

JAKARTA — Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban yang masuk ke Jakarta dan sekitarnya menjelang Idul Adha. Langkah tersebut dilakukan setelah kloter terakhir distribusi hewan kurban sebanyak 275 ekor sapi tiba di Port of Tanjung Priok pada hari ini.

Penguatan pengawasan karantina dilakukan melalui pemeriksaan ketat terhadap ribuan ternak yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dalam beberapa bulan terakhir. Barantin memastikan seluruh hewan bebas dari ancaman penyakit menular.

Berdasarkan data sistem pemantauan Barantin, volume lalu lintas ternak tahun ini tercatat cukup tinggi. Sebanyak 198.925 ekor sapi dan 103.216 ekor kambing telah masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Pasokan hewan kurban tersebut mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Lampung, Jambi, South Sumatra, hingga East Java.

Lonjakan pengiriman ternak antarpulau menjadi perhatian serius otoritas karantina guna mencegah masuknya wabah penyakit ke zona hijau. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk mitigasi dini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban.

“Kami ingin memastikan seluruh hewan kurban aman dari penyakit seperti antraks maupun penyakit kulit lainnya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat berkurban,” ujar Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, saat melakukan pengecekan di Dermaga 108 Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (21/5/2026).