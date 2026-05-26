HOME FINANCE HOT ISSUE

Airlangga dan Purbaya Matangkan Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |13:04 WIB
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat dengan menteri dan wakil menteri bidang perekonomian. (Foto :Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat dengan menteri dan wakil menteri bidang perekonomian. Pertemuan tingkat tinggi dalam wadah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) ini digelar secara khusus untuk merumuskan paket stimulus ekonomi nasional guna mengawal performa kuartal II 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Purbaya terpantau tiba di lokasi di Menara Kemenko Perekonomian pada pukul 10.45 WIB dengan mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat.

Saat dicegat oleh awak media di lobi utama, bendahara negara tersebut belum mau membeberkan poin-poin krusial yang akan dibahas di dalam ruang sidang.

“Gak tahu hehehe (bahas apa),” kata Purbaya singkat kepada awak media, Selasa (26/5/2026).

Agenda Rakortas yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini dijadwalkan mulai bergulir sejak pukul 10.30 WIB. Pertemuan lintas sektoral ini mengundang partisipasi banyak pimpinan lembaga, di antaranya Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB, Menteri Pariwisata, Kepala BUMN, Wakil Menteri ESDM, Wamen Imigrasi, hingga Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

