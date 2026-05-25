Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Airlangga: Kinerja Daerah Jadi Kunci Utama

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus kebijakan dari pusat tanpa adanya lompatan performa dari pemerintah daerah.

Airlangga menganalogikan pertumbuhan nasional sebagai akumulasi dari rapor seluruh wilayah. Jika performa di tingkat regional melempem, maka ambisi akselerasi ekonomi nasional dipastikan akan ikut terseret turun.

"Nah 8 persen ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah," kata Airlangga dalam forum Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Adapun Airlangga mengapresiasi sejumlah daerah yang saat ini sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi fantastis, bahkan melesat jauh di atas rata-rata nasional. Lonjakan performa ini diakui sebagai buah manis dari konsistensi eksekusi program hilirisasi komoditas serta penguatan sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA).

“Nah kami lihat beberapa daerah tumbuh tinggi akibat kebijakan downstreaming atau hilirisasi dari pemerintah,” ungkap Airlangga.

Ia membeberkan bukti konkret keberhasilan kebijakan ini, salah satunya di Provinsi Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya dilaporkan meroket hingga mendekati angka 19 persen.

Rapor impresif serupa juga dicatatkan oleh wilayah lain seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang perekonomiannya melaju kencang ditopang oleh sektor industri ekstraktif dan hilirisasi hulu.