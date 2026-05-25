Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Airlangga: Kinerja Daerah Jadi Kunci Utama

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |14:23 WIB
Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Airlangga: Kinerja Daerah Jadi Kunci Utama
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus kebijakan dari pusat tanpa adanya lompatan performa dari pemerintah daerah.

Airlangga menganalogikan pertumbuhan nasional sebagai akumulasi dari rapor seluruh wilayah. Jika performa di tingkat regional melempem, maka ambisi akselerasi ekonomi nasional dipastikan akan ikut terseret turun.

"Nah 8 persen ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah," kata Airlangga dalam forum Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Adapun Airlangga mengapresiasi sejumlah daerah yang saat ini sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi fantastis, bahkan melesat jauh di atas rata-rata nasional. Lonjakan performa ini diakui sebagai buah manis dari konsistensi eksekusi program hilirisasi komoditas serta penguatan sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA).

“Nah kami lihat beberapa daerah tumbuh tinggi akibat kebijakan downstreaming atau hilirisasi dari pemerintah,” ungkap Airlangga.

Ia membeberkan bukti konkret keberhasilan kebijakan ini, salah satunya di Provinsi Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya dilaporkan meroket hingga mendekati angka 19 persen. 

Rapor impresif serupa juga dicatatkan oleh wilayah lain seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang perekonomiannya melaju kencang ditopang oleh sektor industri ekstraktif dan hilirisasi hulu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219957/mnc_forum_ke_82-ZE6Y_large.jpg
Buka MNC Forum ke-82, Hary Tanoe Ungkap Peran Strategis Pasar Modal Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218499/menko_zulhas-hsYy_large.jpg
Menko Zulhas: KNMP Jadi Solusi Perkuat Ekonomi Nelayan RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217455/ekonomi_ri-cTYZ_large.jpg
5 Fakta Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217184/menteri_rosan-wyT2_large.jpg
Rosan Ungkap Faktor Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214501/ekonomi_ri-5hEr_large.jpg
Begini Dampak Konflik Timur Tengah Bagi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213155/menko_airlangga-EQyf_large.jpg
Antisipasi Risiko Global, Menko Airlangga Ungkap Cara Ketahanan Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement