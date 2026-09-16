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Prabowo Beri Instruksi Khusus ke Pramono Saat Naik LRT Kelapa Gading-Manggarai, Apa Itu?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |15:12 WIB
Prabowo Beri Instruksi Khusus ke Pramono Saat Naik LRT Kelapa Gading-Manggarai, Apa Itu?
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Okezone.com/YouTube Setkab)
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat penghijauan di Ibu Kota. Salah satu langkah yang akan ditindaklanjuti Pemprov DKI Jakarta adalah pengembangan taman vertikal atau vertical garden.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat menjajal langsung perjalanan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026). Pramono menyampaikan hal itu dalam sambutannya sebelum peresmian LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai.

“Tadi dalam perjalanan ada perintah Bapak Presiden yang akan kami tindaklanjuti. Kebetulan di sini hampir semua OPD hadir. Untuk vertical garden, menghijaukan Jakarta menjadi program kami yang utama dan segera kami tindaklanjuti,” ujar Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan sejumlah capaian perekonomian Jakarta. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Ibu Kota mencapai 5,52%, dengan tingkat inflasi sebesar 2,5%.

Jakarta juga disebut memberikan kontribusi sebesar 16,2% terhadap perekonomian nasional.

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