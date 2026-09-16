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Di Hadapan Prabowo, Pramono Pamer Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,52%

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |14:53 WIB
Di Hadapan Prabowo, Pramono Pamer Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,52%
Gubernur DKI Jakarta Pramono (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa capaian ekonomi Jakarta saat kegiatan peresmian LRT Jakarta, di stasiun Manggarai, pada Rabu (16/9/2026). Pramono menyebut ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen dan inflasi tetap terjaga di 2,5 persen.

"Bapak Presiden, kami laporkan Jakarta triwulan ini tumbuh 5,52%, inflasi 2,5% dan Jakarta memberikan kontribusi bagi perekonomian kita 16,32%," kata Pramono dalam sambutannya, Rabu (16/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono menjelaskan bahwa sepanjang 2021 investasi di Jakarta hanya menyentuh Rp 103 triliun. Akan tetapi, baru dua tahun Prabowo menjabat presiden nilai investasi sudah tumbuh 162 persen.

"Dalam era 2 tahun ini, dalam kepemimpinan Bapak, Jakarta tumbuh 162%, di Tahun 2025, investasi di Jakarta 270 triliun. Bahkan di triwulan kedua tahun ini, di tahun 2026, Jakarta investasinya 173 triliun," sambungnya.

Pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurutnya menunjukkan kepercayaan tinggi investor terhadap Jakarta.

"Artinya bahwa ekonomi di Jakarta tumbuh dengan baik dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta," sambungnya.

 

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