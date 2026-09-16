Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Tarif Rp8 Selama 8 Hari

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai hanya Rp8 selama delapan hari ke depan. Hal ini disampaikan Pramono ketika menyampaikan laporan peresmian LRT Jakarta di stasiun Manggarai, Jakarta pada Rabu (16/9/2026).

Pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bersama Pramono lebih dulu menjajal LRT Jakarta dari Stasiun Kelapa Gading menunju Stasiun Manggarai.

"Mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak," kata Pramono dalam sambutannya.

Dia menyakini, selama masa sosialisasi tersebut akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tersebut.

"Saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini," ucap dia.

Pramono juga turut melaporkan kepada Presiden bahwa Jakarta memiliki program gratis naik transportasi untuk 15 golongan.