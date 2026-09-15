Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Adhi Karya (ADHI) Ungkap Penyebab Proyek LRT City Mangkrak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |20:27 WIB
Bos Adhi Karya (ADHI) Ungkap Penyebab Proyek LRT City Mangkrak
LRT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Adhi Karya, Moeharmein Zein Chaniago mengungkap alasan dibalik terlambatnya penyelesaian proyek apartemen LRT City hingga menyebabkan konsumen belum mendapatkan unit yang dipesan. 

Ia mengtakan, hal tersebut terjadi lantaran PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) gagal mencapai target penjualan sehingga menimbulkan masalah dari sisi arus kas perushaan. Hal tersebut akhirnya berdampak pada alokasi capex yang tersendat untuk menyelesaikan proyek. 

"Market yang turun, jadi penjualan kita, penjualan ADCP tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kita tahu ada krisis ekonomi 2018, dihantam lagi covid 19, itu membuat market tidak seimbang. Sehingga dia (ADCP) kesulitan cashflow," ujarnya saat ditemui di Kantor BP BUMN, Selasa (15/9/2026).

Meski demikian, Chaniago mengatakan nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap ADCP apabila terdapat potensi kesalahan dari tata kelola perusahan. ADHI berkomitmen untuk melakukan penyelesaian proyek LRT City dan segera melakukan serah terima kepada konsumen. 

"Kalau itu (potensi kesalahan manajemen) tadi kan disampaikan ada pemeriksaan nanti. Kita serahkan kepada yang bersangkutan," sambungnya. 

Sekedar informasi, proyek LRT City merupakan pengembangan yang dilakukan oleh anak usaha ADHI yakni PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Ada dua proyek yang penyelesaiannya belum kunjung rampung saat ini, yaitu RT City Ciracas dan LRT City Tebet.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 2.400 konsumen yang belum menerima unit apartemen karena masalah penyelesaian konstruksi. Padahal sebagian dari konsumen telah melakukan pembayaran dan dijanjikan penyerahan unit sejak 2023 hingga 2024 yang lalu.

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) bersama Danantara membuka opsi penyelesaian persoalan proyek LRT City, termasuk melanjutkan pembangunan maupun mengembalikan dana konsumen yang belum menerima unit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Adhi Karya LRT City apartemen LRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238320/lrt-ufkb_large.jpg
LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Batal Diresmikan Prabowo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238111/lrt-v7mJ_large.jpg
Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp5.000, Siap Diresmikan Prabowo 26 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3237967/lrt-VG8O_large.jpg
LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Beroperasi 26 Agustus 2026, Tarif Rp5.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement