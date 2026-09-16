LRT Kelapa Gading-Manggarai Habiskan Rp12,1 Triliun, Target 80 Ribu Penumpang

Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, hari ini. Proyek transportasi massal tersebut memiliki panjang 12,2 kilometer (km) dengan nilai investasi mencapai Rp12,1 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan LRT Jakarta ditujukan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi di Ibu Kota. Kehadiran LRT juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

“Ini dibangun Jakpro, BUMD, dan menggunakan dana APBD Jakarta. LRT Kelapa Gading-Manggarai panjangnya 12,2 km, investasinya Rp12,1 triliun,” ujar Pramono, Rabu (16/9/2026).

Pramono mengatakan satu rangkaian kereta LRT Jakarta dapat mengangkut sekitar 270 penumpang. Dengan beroperasinya rute Kelapa Gading-Manggarai, pemerintah daerah menargetkan jumlah pengguna LRT mencapai sekitar 80.000 penumpang.

“Rencananya kalau ini sudah berjalan, kurang lebih 80 ribu penumpang setiap harinya,” katanya.