Prabowo Gelar Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat paripurna dengan seluruh anggota Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut membahas berbagai isu terkait energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Harian DEN mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan agenda rutin DEN yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo selaku Ketua DEN.

"Hari ini, kami akan melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini kan ketua, ketuanya Bapak Presiden Prabowo, dan saya sebagai ketua harian," ungkap Bahlil kepada awak media sebelum memasuki Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil menjelaskan, anggota DEN terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat, akademisi, serta beberapa menteri.

"Dan kemudian ada anggota DEN yang lain dari pemangku kepentingan, dari utusan masyarakat, akademisi, dan beberapa menteri sebagai anggota DEN," katanya.

Dia menegaskan rapat paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo bukan merupakan kelanjutan dari rapat terbatas (ratas) sebelumnya, melainkan agenda rutin DEN.

"Ini menjadi agenda, agenda rutin karena dalam setahun eh ada dua kali sidang yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dalam DEN. Selebihnya rapat-rapat yang lainnya itu dipimpin langsung oleh ketua harian," ujar Bahlil.