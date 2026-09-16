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Prabowo Minta Danantara Bantu Perluasan Rute LRT Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |16:22 WIB
Prabowo Minta Danantara Bantu Perluasan Rute LRT Jakarta
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Daya Anagata Nusantara (Danantara) untukmembantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rencana perluasan rute LRT Jakarta.

Permintaan ini ditegaskan Prabowo sekaligus merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut bantu, saya kira Danantara wajib membantu," kata Prabowo dalam pidatonya di acara peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026). 

Kepala Negara menegaskan, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tentunya bukan hanya miliki orang Jakarta saja, tetapi seluruh bangsa Indonesia.

"Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," ujarnya

(Taufik Fajar)

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