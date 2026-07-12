Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi B40 ke B50 Berlangsung hingga September 2026, Pertamina Jamin Pasokan Aman

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |12:17 WIB
Transisi B40 ke B50 Berlangsung hingga September 2026, Pertamina Jamin Pasokan Aman
Proses transisi dari program mandatori biodiesel B40 menuju B50 akan dilakukan secara bertahap. (Foto :okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Proses transisi dari program mandatori biodiesel B40 menuju B50 akan dilakukan secara bertahap hingga 30 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan energi nasional.

PT Pertamina (Persero) menyatakan siap menjalankan penugasan pemerintah dalam pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel B50 yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026. Perseroan telah menyiapkan infrastruktur, sistem distribusi, serta rantai pasok biodiesel guna mendukung implementasi program tersebut.

"Sesuai ketentuan pemerintah, Program Mandatori B50 akan memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap guna mendukung kelancaran peralihan dari B40 ke B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional," kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Minggu (12/7/2026).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan pengalaman perusahaan dalam menjalankan program biodiesel, mulai dari B20, B30, B35, hingga B40, menjadi bekal penting untuk memastikan transisi menuju B50 berjalan lancar.

Menurut Baron, Pertamina bersama PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari infrastruktur, sistem distribusi, hingga koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229388//airlangga-fGag_large.jpg
BBM B50 Hemat Devisa Rp177 Triliun, RI Tak Lagi Impor Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229376//bbm_b50-O58E_large.jpg
Bahlil Pastikan BBM B50 Aman Digunakan di Kendaraan, Kereta hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229373//prabowo_subianto-jymE_large.png
Prabowo Sentil Orang yang Tolak B50, Sebut Ambil Komisi Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229236//presiden_prabowo_subianto-Rw5d_large.jpg
Prabowo Sindir 'Mental Kepiting': Banyak yang Dengki dan Berharap Indonesia Collapse!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229220//prabowo_subianto-bkmA_large.png
Prabowo Siap Beri Tanda Kehormatan ke Orang Berjasa Wujudkan B50
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229173//bahlil-DGr8_large.jpg
Bahlil Pastikan Harga BBM B50 Murah untuk Nelayan, Hemat Devisa Rp170 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement