BI Rate Bisa Naik Dua Kali Lagi hingga 6,25 Persen, Ini Faktor Penentunya

Bank Indonesia (BI) diproyeksikan masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) hingga akhir 2026. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diproyeksikan masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) hingga akhir 2026. BI diperkirakan dapat kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali hingga mencapai level 6,25 persen.

"Kalau perkiraan kami, masih ada ruang dua kali kenaikan sebesar 25 basis poin hingga mencapai 6,25 persen, dengan asumsi volatilitas rupiah masih akan mengalami tekanan," ujar Ekonom Bank Danamon Irman Faiz usai media gathering Bank Danamon di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Namun, Irman menggarisbawahi bahwa pemanfaatan ruang pengetatan tersebut akan sangat bergantung pada tingkat volatilitas nilai tukar rupiah serta potensi munculnya kejutan (surprise) dari sentimen global.

"Kalau nanti dari global ada surprise, BI mungkin tidak perlu menggunakan ruang tersebut," kata Irman.

"Kalau misalnya tensi politik masih berlanjut, mungkin ruang tersebut akan digunakan. Namun, kalau situasi membaik, seharusnya tidak perlu diutilisasi," imbuhnya.

Terkait efektivitas intervensi moneter dalam menjaga nilai tukar rupiah, Irman menilai BI telah mengerahkan berbagai instrumen bauran kebijakan (policy mix) secara intensif.

Meski demikian, stabilitas nilai tukar tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan moneter. Menurutnya, diperlukan dukungan kuat dari kebijakan fiskal pemerintah.