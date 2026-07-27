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Istana Buka Suara Soal Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |09:46 WIB
Istana Buka Suara Soal Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo
Istana mengungkapkan proses pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) masih dalam tahap perencanaan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri. (Foto: Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Istana mengungkapkan proses pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) masih dalam tahap perencanaan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum mengajukan calon Gubernur BI definitif karena pengunduran diri Perry baru disampaikan pada Minggu 26 Juli 2026. 

“Baru kemarin juga. Dan Bapak Presiden belum, belum dalam waktu satu hari kemudian langsung mau mengajukan calon yang definitif kan belum,” kata Prasetyo di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Jadi, lanjut Pras, untuk sementara waktu posisi Gubernur BI akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

“Kebetulan Undang-Undang BI mengatur bahwa kekosongan jabatan itu bisa langsung secara otomatis dijalankan oleh Pejabat Gubernur Sementara,” ujarnya.

Sementara itu, Destry Damayanti dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka membahas keberlanjutan tugas BI setelah transisi kepemimpinan.

Prasetyo mengungkapkan pihaknya sedang mencari waktu agar Destry dapat bertemu dengan Presiden Prabowo.

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