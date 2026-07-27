Komisi XI DPR Belum Tahu Alasan Perry Warjiyo Mundur

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengaku belum menerima informasi terkait alasan pengunduran diri Perry Warjiyo. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengaku belum menerima informasi terkait alasan pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi Perry dalam menjaga stabilitas moneter nasional selama masa kepemimpinannya.

"Saya belum terinformasi alasan pengunduran diri Pak Gubernur BI, tetapi tentu kita apresiasi jasa beliau selama ini dalam menjaga stabilitas moneter RI," katanya dalam keterangan pada Senin (27/7/2026).

Hekal menilai, hal terpenting saat ini adalah memastikan proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia berjalan lancar tanpa mengganggu pelaksanaan tugas bank sentral, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi moneter nasional.

"Sekarang yang penting dalam proses pergantian Gubernur BI, peran BI dalam menjaga stabilitas kurs dan nilai rupiah juga harus terjaga," lanjutnya.