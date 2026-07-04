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Tol Prambanan-Purwomartani Siap Beroperasi saat Mudik Lebaran 2027

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |18:05 WIB
Tol Prambanan-Purwomartani Siap Beroperasi saat Mudik Lebaran 2027
Tol Prambanan-Purwomartani Siap Beroperasi saat Mudik Lebaran 2027 (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Jasa Marga (Persero) mematangkan persiapan operasional Jalan Tol Prambanan-Purwomartani agar dapat difungsikan pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2027. Ruas tol tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur nasional Solo-Yogyakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menaruh perhatian utama pada kesiapan flyover exit Purwomartani agar dapat dioperasikan dua arah selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

"Setelah tadi kami lihat, progres pembangunan yang dilaksanakan oleh Jasa Marga telah memenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan jalan tol," ujar Aan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). 

Menurutnya, pengoperasian ruas Tol Prambanan-Purwomartani akan membantu mengurai kepadatan kendaraan yang selama ini kerap terjadi di jalan nasional Solo-Yogyakarta, terutama saat libur panjang dan musim mudik Lebaran.

Aan menjelaskan, sebagian arus kendaraan nantinya akan dialihkan dari jalan nasional menuju flyover Purwomartani-Candi Boko sehingga distribusi lalu lintas menjadi lebih merata.

"Kami berharap beroperasinya tol ini nanti dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan mengalihkan sebagian arus kendaraan dari jalan nasional menuju flyover Purwomartani Candi Boko," katanya.

 

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